Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Ö.K., S.G., Ö.O., E.K. yakalandı. Ekipler, Ö.K.’nın Sorgun Mahallesi'nde ikamet ettiği evde yaptıkları aramada ise 35 gram eroin maddesi, 2,54 gram esrar maddesi, 37 adet hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan yakalanan Ö.K., S.G., Ö.O., E.K. emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilirken, Ö.K. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.

Arif Kaplan