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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da, düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 40 gram skunk (genetiğiyle oynanmış esrar) ele geçirildi.

Antalyada uyuşturucu operasyonu

30 Ekim 2017 18:47

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine önlem aldı. Dün akşam saatlerinde Döşemealtı İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturan ekipler, plakası önceden belirlenen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, zula olarak tabir edilen gizli bölmelerde 25 kilogram skunt ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü G.G. gözaltına alındı.

Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesinde dün gece yol uygulaması yapan ekipler, durdurdukları bir otobüste yapılan kimlik kontrolünde 38 yaşındaki M.İ.’nin Kaynarca Sulh Ceza Hakimliğince “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hırsızlık, Mala Zarar Verme” suçlarından 3 ayrı aranma kaydı bulunduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli sorgusu sırasında otobüste bulunan çantasının teslim fişini attığını, kendisine ait çantada esrar maddesinin bulunduğunu ifade etmesi üzerine, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki çantada 7 kilo 40 gram scunk ele geçirildi.

Şüpheliler sorguların ardından adliyeye sevk edildi. 

Etiketler: uyuşturucu operasyonu

 

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