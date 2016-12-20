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Antalya’da uyuşturucu ticaretinden 42 kişi tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, son 3 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 72 şüpheliden 42’sinin tutuklandığını açıkladı.

Antalyada uyuşturucu ticaretinden 42 kişi tutuklandı

20 Aralık 2016 17:26

Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Zeytinköy Bölgesi Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli Mahalleleri başta olmak üzere Kepez ilçesi sınırları içerisinde yer alan Baraj, Hüsnü Karakaş, Habibler, Güneş Mahallelerinde bulunan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı 3 aylık operasyonlar sonucunda 72 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti. Adliyeye sevk edilen 72 şüpheliden 42’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerden bazıları savcılık ifadesinin ardından, bazıları da adli kontrol şartı olmak suretiyle serbest bırakıldı.

3 aylık operasyonlar sonucu emniyet ekipleri, 11 kilo 282,5 gram eroin, 23 gram kokain, 270 gram esrar, 1 gram bonzai, 32 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 084 bin Türk Lirası para, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 34 adet fişek, 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği ele geçirdi.

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışanlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapanlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.
 

Etiketler: Antalya İl Emniyet Müdürlüğü


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