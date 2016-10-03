Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Antalya’da üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya’da üzerine mermer düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çalıştığı mermer ocağında üzerine mermer düşen şahıs hayatını kaybetti.


03 Ekim 2016 21:51

Olay, Antalya’nın Korkuteli ilçesi Taşkesik Mahallesi’nde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan evli ve 1 çocuk babası İbrahim Çingilt'in (25) üzerine ocaktan mermer parçası düştü. Mesai arkadaşları tarafından mermerin altından çıkartılan Çingilt, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesi’nden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Çingilt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İbrahim Çingilt'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Manisa'nın Demirciler köyüne gönderildi.

Adem Durmaz
ANTALYA 

Etiketler: mermer


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!