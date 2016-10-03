Olay, Antalya’nın Korkuteli ilçesi Taşkesik Mahallesi’nde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan evli ve 1 çocuk babası İbrahim Çingilt'in (25) üzerine ocaktan mermer parçası düştü. Mesai arkadaşları tarafından mermerin altından çıkartılan Çingilt, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesi’nden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Çingilt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İbrahim Çingilt'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Manisa'nın Demirciler köyüne gönderildi.

Adem Durmaz

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