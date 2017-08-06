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Antalya'da vahşet: 20 kedi katledildi

Antalya'da bir sitenin bahçesinde kimliği belirsiz kişilerce zehirlenen ve bazılarının da başı ezilen çoğu yavru 20 kedi ölüsü bulundu.

Antalyada vahşet: 20 kedi katledildi

06 Ağustos 2017 14:56

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir sitede oturan Sevda-Şeref Özcan çifti, dün gece çoğu yavru 20 kedi ölüsüyle karşılaştı. Çift, zehirlenen ve can çekişen 2 kediyi de Lara Hayvan Hastanesi'ne göndererek tedaviye aldırdı. Yavru kedilerin başlarının sert cisimle ezilip, büyüklerin de zehirlenerek itlaf edildiğini gören çift, durumu Antalya Barosu Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı Avukat Alev Ersan ve ilgili yerlere bildirdi.

Hayvan Hakları Koruma Kurulu Başkanı Alev Ersan ise Hayvan Hakları Kurulu olarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 


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