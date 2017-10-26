Antalya'da vinç kazası: 1 yaralı

Olay bugün saat 11.00 sıralarında merkez Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin arka bahçesine asma tavan yapan vinç, kaldırdığı tavanın ağırlığını taşıyamayınca taşıyıcı bölümü olan kolu koptu. Kolun kopmasıyla birlikte aşağı düşen tavan, aynı yerde çalışan bir işçinin hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Aynı bölgede görev yapan 5 işçi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı işçi, olay yerine gelen 112 salık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İsa Akar-Harun Erdoğdu

