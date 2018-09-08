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Antalya'da yağmur sebebiyle heyelan oluştu

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi yakınlarında yağmur sebebiyle heyelan yaşandı.

Antalyada yağmur sebebiyle heyelan oluştu

08 Eylül 2018 00:03

Akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi girişinde heyelan olayı yaşandı. Yol kenarındaki toprağın kayması sonucu yaşanan heyelanda yoldan geçen araçlar ve sürücüler zarar görmedi. Karayolları ekipleri tarafından yolu kapatan toprak ve kaya parçalarının temizlenerek yolun açılması için çalışma başlatılırken, olası yeni bir heyelan ihtimali sebebiyle tedbiren karayolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi. Yol açılıncaya kadar Gündoğmuş ilçesine ulaşımın Karadere Mahallesi üzerinden sağlanacağı öğrenildi.
Akseki Kaymakamı ve Gündoğmuş Kaymakam vekili Muhammed Emin Nasır, heyelan olayının akşam saatlerinde Gündoğmuş ilçesine 1,5 kilometre mesafede aşırı yağış sebebiyle meydana geldiğini belirterek, "Olayda zarar gören vatandaş ve araç yok. Yolun açılması çalışmaları devam ediyor ancak tedbiren yeni heyelan olma ihtimaline karşı yolu araç trafiğine kapattık. Yol açılıncaya kadar ulaşım Karadere Mahallesi üzerinden sağlanacak" dedi.  

Recep Erdoğan-Ayşe Çatlı
 

 

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