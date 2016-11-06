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Antalya’da yangın, hasır deposunu kül etti

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir hasır deposu, çıkan yangında küle döndü. Yangının dükkanlarına sıçrama korkusu yaşayan iki kız kardeş ise gözyaşlarını tutamadı.

Antalyada yangın, hasır deposunu kül etti

06 Kasım 2016 14:09

Edinilen bilgiye göre, Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde bulunan, Osman Bayraklar’a ait hasır deposunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Depodan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 110 itfaiye ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kısa sürede kargıdan yapılmış hasırların bulunması nedeniyle bütün depoyu sardı. İtfaiye ekipleri yangının yakınlarda bulunan ev ve dükkanlara sıçramaması için önlem aldı. Yangına 7 itfaiye aracının yanı sıra yaklaşık 15’e yakın itfaiye eri müdahale etti.

Gözyaşlarını tutamadılar
Yakınında bulunan bir markete de zarar veren yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Diğer taraftan yangının deponun yanında bulunan bir başka dükkana sıçraması tehlikesi karşısında dükkan sahibi olduğu öğrenilen iki kadın gözyaşlarını tutamadı. İki kadın gözyaşları içerisinde yangının söndürülmesini izledi.
Diğer taraftan yangın esnasında Gazi Bulvarı üzerinde bir şerit araç trafiğine kapatıldı. Bazı vatandaşlar ve çocuklar ise bulvar üzerinde trafik tehlikesine aldırmadan orta refüje gelerek yangını izledi. Yangında marketi zarar gören Feyzullah Gürlü ise yangının elektrik tellerinin kopması sonucu meydana geldiğini iddia ederek, "Teller kargıların üzerine düşmesi sonucunda kıvılcımlar çıktı. Dükkanımın üstünde bulunan ev zarar gördü. Daha sonra yangın dükkanıma sıçradı. Dükkanım zarar gördü. Bu gidişle kapatırım artık. Yapacak bir şey yok" dedi. 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangının ardından depo ve içerisinde bulunan hasırlar kullanılamaz hale gelirken polis ve itfaiye ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

Etiketler: antalya, Osman Bayraklar


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