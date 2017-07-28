Diğer
Kategoriler

Antalya’da yangın paniği!

Antalya’nın Manavgat ilçesi turistik Side Mahallesi'nde ormanlık arazide çıkan ve hızla yayılan yangın, tesislere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Antalyada yangın paniği!

28 Temmuz 2017 15:59

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Side Mahallesi İnönü Bulvarı ve Özal Caddesi arasında Orhan Namaraslı’ya ait ormanlık arazide yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede araziye yayılırken bölgede tatil yapan turistler kısa süreli panik yaşadı. İlk müdahale otel çalışanları tarafından yapılan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeleri ve Manavgat Belediyesi sulama araçlarının müdahalesiyle etraftaki tesislere ulaşmadan söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına otel çalışanlarının yanı sıra turistler de destek verdi.
Yaklaşık 2.5 dönüm maki ve ormanlık alanın zarar gördüğü yangının söndürülmesinin ardından otellerde konaklayan turistler rahat bir nefes alırken ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. 

Arif Kaplan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!