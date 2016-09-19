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Antalya’da Yanni rüzgarı esecek

İlham veren müzikleri ve besteleriyle new age müziğin öncülerinden Yanni, 22 Eylül akşamı “Gelecek Nesiller İçin Yeşil Bir Dünya” mottosuyla açılan Türkiye’nin ilk EXPO’su “EXPO 2016 Antalya”da görkemli bir konser verecek.

Antalyada Yanni rüzgarı esecek

19 Eylül 2016 13:42

Bugüne kadar dünyaca ünlü isimleri ve grupları ağırlayan EXPO 2016 Antalya, 22 Eylül’de EXPO Kongre Merkezi’nde çok özel bir konser performansına daha ev sahipliği yapacak. Mutluluğu ve kederi, umudu ve acıyı, aşkı ve kaybetmeyi, zamanın ötesine uzanan besteleriyle ustaca anlatan Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Yanni, unutulmaz bir konsere imza atacak.

Romantik aşkları anlatan müziğinin yanı sıra özel konser performansları ile de adından sıkça söz ettiren Yanni, EXPO 2016 Antalya’ya gelen hayranları ve müzikseverler için de kaçırılmaması gereken muhteşem bir fırsat.

Dünya çapında milyonlarca hayranı ve unutulmaz konser performanslarıyla uluslararası bir fenomen haline gelen Yanni, EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi’nde 22 Eylül akşamı saat 21.00’da müzikseverlerle buluşacak.

Etiketler: antalya, EXPO 2016


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