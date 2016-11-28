Edinilen bilgiye göre, Belçikalı 43 yaşındaki Frederic Rosh, eşi Türk asıllı Adalet Rosh ve oğlu 7 yaşındaki Kerimcan Rosh ile birlikte 6 aydır Kemer'in Kiriş Mahallesi'nde yaşıyordu. Antalya Serbest Bölge'deki bir yat firmasında görev yaptığı belirtilen Rosh, bugün saat 11.00 sıralarında eşi tarafından evin alt katındaki odada yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Frederic Rosh'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından Rosh'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.