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Antalya'da yoğun güvenlik önlemi

İstanbul Beşiktaş ile Kayseri’de yaşanan terör saldırılarının ardından turizm kenti Antalya'da güvenlik önlemleri arttırıldı. Şehir içerisinde uygulama yapan ekipler, şüpheli gördükleri araçların içini didik didik aradı.


18 Aralık 2016 10:09

Beşiktaş’ta ve dün Kayseri’de yaşanan terör olaylarının ardından turizm kenti Antalya’da emniyet, asayiş kontrollerini tedbir amaçlı sıklaştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri (Yunus) asayiş ve trafik ekipleri, terör saldırılarının ardından tedbirleri artırarak şehre giriş ve çıkışlarındaki denetimlerini yoğunlaştırdı. Yunus timleri ve trafik polisi ekipleri Eski Lara Yolu üzerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde seçici göz uygulaması yaptı. İl dışından gelen yabancı plakalı, filmli araçlar denetlenerek, kasksız motosiklet kullananlar, tehlikeli yolculuk yapanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı yerinde denetledi
Geniş güvenlik önlemi altında çalışan timler, yüzlerce araç ve kişinin sorgulamasını gerçekleştirdi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslar ise polis merkezine intikal ettirildi. Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu ve üst araması yapılırken, araçların da bagajları dikik didik arandı. Uygulamada ticari taksilerdeki yolcular da arandı. Kadın yolcular ile kadın polis ekiplerinin ilgilendiği görüldü. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer de uygulama alanına gelerek, denetimleri yerinde inceledi. Kentte, belirli gün ve saatlerde çeşitli noktalarda asayiş kontrolleri sürdürülüyor. 

Ertuğrul Gün
 

Etiketler: antalya, güvenlik önlemi


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