Olay, saat 16.00 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki şehir içi otobüs durağında meydana geldi. Varsak’tan şehir içine doğru gelen 07 DT 130 plakalı halk otobüsü, hızını alamayınca yol kenarında bulunan durağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle durakta bulunan 2 kişi ve otobüsteki 2 kişi hafif yaralandı. İddiaya göre hızlı gelen halk otobüsü şoförü, durağa çarpmamak için aracı yolun kenarındaki boş araziye doğru çevirmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Kazada durakta bulunan 2 kişi ile otobüsteki 2 kişi hafif yaralandı. N.K. (28), B.B. (14), Z.S.A. (27) ve 8 yaşındaki E.A. isimli yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Adem Akalan - Suat Metin

