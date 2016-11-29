Kaza, saat 19.45 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İller Bankası Kavşağı istikametinden Antalyaspor Kavşağı istikametine gitmekte olan Recep D. yönetimindeki 07 TEA 65 plakalı kamyonet, sürücüsünün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında beklemekte olan Ali Ç. yönetimindeki 07 DHD 41 plakalı araca arkadan vurdu. Vurmanın şiddeti ile Ali Ç. önünde bekleyen Zeynep A. yönetimindeki 07 CCC 82 plakalı otomobile vurdu. Kazaya plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen 4 araç daha karıştı.

Otomobil bir anda alev aldı

Kazada Zeynep A. yönetimindeki otomobil bir anda alev aldı. Yangına ilk müdaheleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Araç sürücüsü Zeynep A. ise kendi imkanları ile araç içerisinden yara almadan çıktı. Olay yerine polis ekipleri ve 110 ekipleri çağrıldı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını, otomobili sarmadan söndürdü. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale gelirken, kazada araç sürücüsü kadın ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi kontrol amacı ile olay yerine çağrılan ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

5 araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi

Kaza sonrasında Dumlupınar Bulvarı üzerinde trafik, Antalyaspor istikametine kapatıldı. Kazaya karışan araçlardan savrulan parçalar ise etrafa dağıldı. Kazaya karışan 2 araç kullanılamaz hale gelirken diğer 5 araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları ise kazayı bir aracın duramayarak arkadan çarpması sonucu diğer araçların önlerinde bulunan araçlara çarpması sonucunda meydana geldiğini kaydetti. Bir süre daha olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yolu Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin temizlemesinin ardından trafiğe açtı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ertuğrul Gün

