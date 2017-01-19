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Antalya’da zincirleme kazası: 9 yaralı

Antalya'da 2 otobüs, 1 midibüs ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Antalyada zincirleme kazası: 9 yaralı

19 Ocak 2017 10:53

Kaza, bugün sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Bulvarı tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Beşkardeş yönetimindeki 07 ZJ 802 plakalı bir otobüs firmasına ait servis midibüsü, freni patlayarak önünde gitmekte olan Yüksel Aker'in kullandığı 07 AB 0243 plakalı halk otobüsüne çarptı. Halk otobüsü de çarpmanın ardından önündeki Ramazan Dağ yönetimindeki 07 AN 0050 plakalı otobüse, bu otobüs de Hulusi Metin'in kullandığı 07 BZZ 01 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada servis midibüsü ve halk otobüsündeki 9 yolcu yaralanırken, yaralılar Ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine ulaşımın sağlandığı tali yol, kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Etiketler: 07 BZZ 01, Antalya kaza, Hulusi Metin


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