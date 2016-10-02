Kaza, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çallı Kavşağı istikametinden gelen 45 PY 091 plakalı İsmail E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek seyir halindeki Murat Ş. yönetimindeki 07 HDC 22 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazaya Gökhan Ö. idaresindeki 07 ASF 82 plakalı otomobil ile Can Ş. yönetimindeki 35 HEF 49 plakalı otomobil de karıştı. Kazada 45 PY 091 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail E. ve yanında bulunan Asuman E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafik her iki yönde de araçların geçişine kapatıldı. Kazaya karışan araçlardan savrulan eşyalar ise etrafa dağıldı. Sürücü yakınları arasında ise kısa süreli tartışma yaşandı. Bir süre daha olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yolu Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin temizlemesinin ardından trafiğe açtı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Ertuğrul Gün

ANTALYA