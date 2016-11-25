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Antalya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


25 Kasım 2016 22:06
Antalya'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İller Bankası Kavşağı istikametinden Antalyaspor Kavşağı istikametine gitmekte olan Yunus Çukurkaya idaresindeki 07 GYC 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Ömer Muhammet Çivri yönetimindeki 07 CAL 08 idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazaya sürücüleri öğrenilemeyen 07 GEG 04, 07 BKV 42 plakalı otomobiller de karıştı. Kazada 07 GYC 16 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Çukurkaya ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında Dumlupınar Bulvarı üzerinde trafik, Antalyaspor istikametine kapatıldı. Kazaya karışan araçlardan savrulan parçalar ise etrafa dağıldı. Kazaya karışan 2 araç kullanılamaz hale gelirken diğer 2 araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Bir süre daha olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yolu Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin temizlemesinin ardından trafiğe açtı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Ertuğrul Gün- Harun Erdoğdu 


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