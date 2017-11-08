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Antalya’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde evinden çıkan adamı bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Antalyadaki cinayetin zanlısı tutuklandı

08 Kasım 2017 15:51

Edinilen bilgiye göre, Kepez’in Altınova Sinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir beton firmasında çalışan 40 yaşındaki Yılmaz B. gece yarısı eve geldiğinde dairesinden çıkan Ramazan Acar (28) ile karşılaşınca yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Yılmaz B.’nin bıçak çıkardığını gören Ramazan Acar terasa kaçmaya başlarken, Yılmaz B.’nin eşi Rukiye B. ise kendisini eve kilitledi. Elindeki bıçakla Ramazan Acar'ın peşinden terasa çıkan Yılmaz B., bir süre Ramazan Acar ile boğuştu. Yılmaz B., Ramazan Acar'ı belinden bıçaklayarak öldürdü.

Yılmaz B. Düdenbaşı Mahallesi'nde ailesinin ikametinin önünde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Yılmaz B. adli makamlarca tutuklandı. 

Etiketler: antalya, cinayet, tutukalama

 

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