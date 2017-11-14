Antalya'daki fırtına ve hortum

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, yaşanan sel ve hortum sonrası Kumluca, Finike ve Kaş ilçelerinde incelemelerde bulundu ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Satoğlu, bölgeden 400 tane hasar ihbarı geldiğini, bu sayının artabileceğini ifade etti. Maliyetin 10 milyon lirayı bulmasını beklediklerini ve hasarın artabileceğini belirten Satoğlu, “Antalya’nın özellikle Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Yalı ve Çanakçı, Finike ilçesine bağlı Merkez ve Turunçova, Demre ilçesine bağlı Beymelek mahalleleri ile Kaş’a kadar uzanan geniş bir alanda etkili olan hortum, tarım alanlarında ve seralarda ciddi bir kayıp oluşturmuş durumdadır. Tarım sigortasının tek temsilcisi TARSİM olarak, sigortalı üreticilerimizden, arazilerini kontrol etmek suretiyle ve zaman kaybetmeden acenteleri aracılığıyla TARSİM’e ihbarda bulunmalarını istiyoruz. Bugünden itibaren alınan hasar ihbarlarına istinaden, Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüz tarafından hasarlar incelenmekte ve eksperlerimiz hasar tespit çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Üreticilerimizin hiçbir mağduriyet yaşamadan bu durumu atlatması bizim için çok önemli. Yaşanan durum, bir kez daha tarım sigortasının önemini ve gerekliliğini ortaya koymuştur. 11 yıldır üreticimizin yanında olduğumuz gibi bu talihsiz olayda da üreticimizin yanında yer alarak, güveni boşa çıkarmayacağız” dedi.

Ramazan Sarıkayalı

