16 Ekim tarihinde tecavüz edilip bıçaklanarak öldürülen minik bir kedinin ardından aynı parktaki çok sayıda kedi de farklı tarihlerde bıçaklanarak, boğularak veya yakılarak vahşice telef edilmeye başlandı. Bunun üzerine bölgede yaşayan hayvanseverler, parkta bulunan kedi evini başka bir parka taşıdı. Bazı hayvanseverler parkta gece nöbeti tutarken, evi yakın olan diğer hayvanseverler de apartmandaki evlerinin pencerelerinden etrafı gözetliyor. En son Cumartesi günü küçük bir kedinin öldürülmesinin ardından daha çok tedirgin olan hayvanseverler, Düden Park’a gelerek yaşanan vahşete tepki gösterdiler. Yaklaşık 15’e yakın hayvansever, ellerine telef edilen kedilerin fotoğraflarını alarak, yaşanan vahşetten dolayı üzgün olduklarını belirttiler.

Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu adına açıklama yapan Tuğba Acar, yavru kediye tecavüzle başlayan kedi katliamının yaklaşık 2 aydır önüne geçilemeyerek devam ettiğini vurguladı. Yaşanan katliamın toplum için de büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Acar, “Toplumun en zayıf halkası olan hayvanla başlayan şiddet olayları, çocuk istismarı, yaşlı ve kadın diye devam etmektedir. Hayvana şiddet vakaları tüm kurumlarca önemle değerlendirilmelidir. Düden Park ve Muratpaşa ilçesinde şuanda elini kolunu sallayarak gezen seri katil veya katiller toplum içinde büyük tehdit oluşturmaktadır. Belediye Teftiş Kurulunca soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Düden Parkı’nın halka açık bir yer olarak, çocuklarımızı ve hayvanlarımızı gezdirebildiğimiz, besleyebildiğimiz güvenli bir yer olması konusunda tüm kurumları acil olarak göreve davet edebiliyoruz” dedi.

Torunlarına kedi sevdirmek için Düden Park’a gelen Serpil Elim de, yaşanan katliamı öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirterek, “Çok güzel kediler vardı burada. Çok da hoşumuza gitmişti, dolaştık sevdik. Bugün tekrar getirdim, torunum istedi kedileri görmeyi ama geldik hayal kırıklığı. Çok üzüldük, böyle bir vahşet olamaz” diye konuştu.