Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Antalya'daki kedi katliamına tepkiler sürüyor

Antalya'daki kedi katliamına tepkiler sürüyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu Düdenpark'ta 2 aydır yaşanan kedi vahşetine hayvanseverler tepki gösterdi.

Antalyadaki kedi katliamına tepkiler sürüyor

20 Kasım 2016 18:05

16 Ekim tarihinde tecavüz edilip bıçaklanarak öldürülen minik bir kedinin ardından aynı parktaki çok sayıda kedi de farklı tarihlerde bıçaklanarak, boğularak veya yakılarak vahşice telef edilmeye başlandı. Bunun üzerine bölgede yaşayan hayvanseverler, parkta bulunan kedi evini başka bir parka taşıdı. Bazı hayvanseverler parkta gece nöbeti tutarken, evi yakın olan diğer hayvanseverler de apartmandaki evlerinin pencerelerinden etrafı gözetliyor. En son Cumartesi günü küçük bir kedinin öldürülmesinin ardından daha çok tedirgin olan hayvanseverler, Düden Park’a gelerek yaşanan vahşete tepki gösterdiler. Yaklaşık 15’e yakın hayvansever, ellerine telef edilen kedilerin fotoğraflarını alarak, yaşanan vahşetten dolayı üzgün olduklarını belirttiler.

Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu adına açıklama yapan Tuğba Acar, yavru kediye tecavüzle başlayan kedi katliamının yaklaşık 2 aydır önüne geçilemeyerek devam ettiğini vurguladı. Yaşanan katliamın toplum için de büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Acar, “Toplumun en zayıf halkası olan hayvanla başlayan şiddet olayları, çocuk istismarı, yaşlı ve kadın diye devam etmektedir. Hayvana şiddet vakaları tüm kurumlarca önemle değerlendirilmelidir. Düden Park ve Muratpaşa ilçesinde şuanda elini kolunu sallayarak gezen seri katil veya katiller toplum içinde büyük tehdit oluşturmaktadır. Belediye Teftiş Kurulunca soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Düden Parkı’nın halka açık bir yer olarak, çocuklarımızı ve hayvanlarımızı gezdirebildiğimiz, besleyebildiğimiz güvenli bir yer olması konusunda tüm kurumları acil olarak göreve davet edebiliyoruz” dedi.
Torunlarına kedi sevdirmek için Düden Park’a gelen Serpil Elim de, yaşanan katliamı öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirterek, “Çok güzel kediler vardı burada. Çok da hoşumuza gitmişti, dolaştık sevdik. Bugün tekrar getirdim, torunum istedi kedileri görmeyi ama geldik hayal kırıklığı. Çok üzüldük, böyle bir vahşet olamaz” diye konuştu. 

Etiketler: antalya, kedi katliamı, tepki


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!