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Antalya’daki kız arkadaşını görmek için uçağa biletsiz binmiş

Atatürk Havalimanı'nda uçağa iki kez biletsiz binen Rıdvan K.'nin, şeritle kapatılmış ve o an kullanılmayan X-Ray cihazının arasından geçerek alana girdiği ortaya çıktı.

Antalyadaki kız arkadaşını görmek için uçağa biletsiz binmiş

11 Ocak 2018 13:47

Rıdvan K.'nin parası olmadığı ve Antalya'daki kız arkadaşının yanına gitmek istediği için uçağa biletsiz bindiği öğrenildi. Yaşananların ardından güvenlik noktalarında yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi. 

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali arındırılmış salona girerek biletsiz uçağa kadar giren Rıdvan K.'nin, uçağa gitmek için güvenlik kontrolünden nasıl geçtiği ortaya çıktı. Rıdvan K.'nin, arındırılmış salona, şeritle kapatılmış ve o an kullanılmayan X-Ray cihazının arasından geçerek girdiği ortaya çıktı.
Güvenlik noktalarına yeni düzenleme

Özel bir firmanın İstanbul - Antalya seferi yapacak olan uçağına Rıdvan K. isimli bir vatandaşın binmesinin ardından güvenlik noktalarına yeni düzenleme getiriliyor. Yeni düzenleme faaliyete geçtiğinde dedektörlü bir kapı kullanılmadığı zaman camlı turnike ile geçişe kapalı hale getirilecek. İki kontrol noktası önlerine de güvenlik masası kurulacak.

Antalya'daki kız arkadaşını görmek için uçağa biletsiz binmiş

Rıdvan K.'nin Antalya uçağına iki kez biletsiz binmeye çalışmasının sebebi öğrenildi. K.'nin Antalya'daki kız arkadaşını görmek için uçağa kaçak bindiği belirlendi.

Personel hakkında soruşturma açıldı

Atatürk Havalimanında yaşanan olayın ardından sorumlu personel hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği yaşanan olay sonrası olayda ihmali olan tüm personel hakkında idari soruşturma başlatırken, olayı araştırması için bir kişiyi de görevlendirdi. Olayın yaşanmasının ardından tüm kurum ve kuruluşlarla toplantı yapan Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği , böyle bir olayın yaşanmaması için tüm personelini uyararak, daha dikkatli olmasını istedi. 

Tuncer Cengiz
 

 

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