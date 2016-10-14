Antalya 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazılı talebi üzerine yayın yasağı kararı aldı. Yayın yasağı kararında, şöyle denildi:

“Tüm yazılı ve görsel basınla internet ortamında 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı konulmasına,

Bu ana kadar yapılan yayınların (yazılı, görsel, sosyal ve tüm medya) yayından kaldırılmasına,

Evrakların gereği için ilgililere iadesine dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde dilekçe veya beyanla Antalya 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi” denildi.