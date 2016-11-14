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Antalya'daki PKK operasyonu: 17 tutuklama

Antalya'da, 14 Ekim tarihinde Kemer karayolu üzerinde akaryakıt tankeri ve balıkçı barınağına düzenlenen roketli saldırının ardından başlatılan operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 17’si tutuklandı.

Antalyadaki PKK operasyonu: 17 tutuklama

14 Kasım 2016 13:55

Edinilen bilgiye göre, 14 Ekim tarihinde Antalya-Kemer karayolu üzerinde akaryakıt tankeri ve balıkçı barınağına düzenlenen roketli saldırının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya, Ankara, İstanbul, Batman, Diyarbakır, Kocaeli, Manisa, Şırnak ve Tunceli illerine PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlemişti. Operasyon kapsamında 8'i kadın 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler geçtiğimiz Cuma günü Adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılanlardan 17'si "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından tutuklandı. Diğer 8 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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