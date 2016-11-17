Bugün akşam saatlerinde teröristlerin yerinin tespit edilmesinin ardından bölgeye, Terörle Mücadele ve özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çok sayıda operasyon timi sevk edildi. Emniyet Müdürü Celaleddin Uzun'un bizzat yönettiği operasyon sonunda teröristlerden biri, Hurma Mahallesi’nde polise el bombası atmak isterken vurularak etkisiz hale getirildi. Teröristin polise atmaya çalıştığı bomba ise elinde patladı. Olayın yaşandığı sokağın yakınlarında kaçan diğer teröristle sıcak temas sağlayan polis, teröristi ağır yaralı olarak ele geçirdi. Yaralı terörist sivil polis aracıyla bölgeden götürülürken bazı vatandaşlar teröriste saldırma teşebbüsünde bulundu ancak polis izin vermedi.

Bir görgü tanığı, silah seslerini duyarak dışarı çıktıklarında bir evin bahçesinde teröristlerden birinin polis tarafından etkisiz hale getirildiğini ve yerde yatan teröristin yanında bir el bombası gördüğünü söyledi.

Öte yandan polisin bölgede başka teröristler olma ihtimaline karşı arama tarama çalışmaları devam ediyor.

Yayın yasağı getirildi

Antalya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosu tarafından olayla ilgili yayın yasağı getirildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada 14 Kasım 2016 pazartesi günü yaşanan terör saldırısının devamı niteliğinde bugün akşam saatlerinde Konyaaltı Hurma Mahallesi'nde terör unsurlarıyla güvenlik güçleri arasında temas sağlandığı, bu kapsamda terör unsurlarıyla faaliyetin devam ettiği hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi : 'Söz konusu terör olayına istinaden ilgili makamlarca gerekli soruşturmanın başlatıldığı ve hala soruşturmanın devam ettiği; olayın hemen akabinde olaya ilişkin görsel ve yazılı medya, internet ve sosyal medyada haberler yapıldığının görüldüğü, bu durumun kamu düzenini ve güvenliğini bozduğu, ayrıca olaya ilişkin TCK 302 maddesi uyarınca başlatılan soruşturmanın selametini tehlikeye düşürdüğü anlaşılmakta olup; 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesinin f bendi; "Söz, yazı, resim, film, plak ve ses görüntü bantlarının (kayıt) ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak" hükmü gereğince kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı- görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve bu içerikteki yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir.'