Antalya’dan çaldı, Bozüyük’te yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 07 BJA 88 plakalı aracın çalıntı olduğu ve Bozüyük sınırlarına giriş yaptığı ihbarını aldı. Bunun üzerine teyakkuza geçen ekipler, bulundukları mevkilerde çalışma başlattı. Radar uygulaması yapan trafik ekiplerinin bulunduğu alandan geçerek kaçmaya çalışan araç sürücüsü ile ekipler arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Kaçamayacağını anlayan hırsızlık şüphelisi D.Ö.(21) ve akrabası Ö.Ö.(27) aracı Yeni Sanayi Sitesi içerisine bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştılar. Ekipler yaptıkları kısa bir araştırmanın ardından her iki şüpheliyi de kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Üç ayrı hırsızlık olayından yakalaması bulunan diğer şüpheli D.Ö. ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan zanlı daha sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonrasında tutuklanan hırsızlık zanlısı Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İsmet Cep

