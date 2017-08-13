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Antalyalı minik Özge yeni protezine kavuştu

Antalya’da babasının yaptığı düzenekle yürümeye çalışmasıyla gündeme gelen 3 yaşındaki Özge, İstanbul’da yeni protez bacağına kavuştu.

Antalyalı minik Özge yeni protezine kavuştu

13 Ağustos 2017 09:33
Antalyalı minik Özge yeni protezine kavuştu - Tıkla İzle

Antalya’da 3 yaşındaki kızı Özge’yi fizik tedaviye götüremediği için evinde 150 liraya mal ederek kurduğu düzenekle yürütmeye çalışan 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım’ın bu çabası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, minik Özge ve ailesini yeni bir protez ayak yapılabilmesi için İstanbul’a getirmişti.

“Protez bacakla dünyada en erken koşan çocuk yapmak için çalışacağım”

Yaklaşık 20 gün süren çalışmalar sonunda Özge bugün yeni proteziyle taburcu oldu. Antalya’da kullandığı protezden daha gelişmiş özelliklere sahip proteziyle alıştırma yürüyüşleri yapan Özge tek başına yürüyüp merdivenleri de çıkabilir hale geldi. Antalya’ya döneceklerini söyleyen baba Ali İhsan Yıldırım, kızının proteze alışması için uzun bir süreç geçireceklerini kaydetti. Özge’ye yardımcı olan herkese teşekkür eden baba Yıldırım, “Zor bir süreç geçirdik. Daha çok emek vermemiz lazım ilerleyen yıllarda koşması için. Uzun bir sürecimiz var diğer çocuklara yetişebilmesi için. Mücadele edeceğiz, bir sistemimiz var. Bir bu zor süreci 3 buçuk senedir çekiyoruz" dedi.

Yıldırım ayrıca Özge’yi ‘dünyada protez bacakla en erken koşan çocuk’ yapmak için de çalışacağını sözlerine ekledi”

“İlerleyen günlerde daha net faydalanabileceği bir protez”

Özge’ye protezi yapan Protez Ortez Teknisyeni Mehmet Zeki Çulcu da protez hakkında teknik bilgiler verdi. Protezin sağlıklı bir insanın yapabildiği hareketleri yapma imkanı verdiğini belirten Çulcu, “Özge buraya geldiğinde diz ekleminde hareketi olmayan bir protez kullanıyordu. Şu anda kendisine uyguladığımız protezde 175 derece direksiyon yapabilen, kendisi geri dönebilen bir diz eklemi var. Bu protez aynı zamanda sağlıklı bireylerin yapabildiği özelliğe sahip bir protez oldu. Özge ile yaklaşık 15 gün çalıştık. Bağımsız yürüyebiliyor artık ancak komut ve eğitim konusunda sıkıntılar var yaşından dolayı. Bunları yorumlayamıyor. İlerleyen günlerde daha net faydalanabileceği bir protez” dedi. 

Serdal Altıntepe


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