Diğer
Kategoriler

Antalya’nın çıkaracağı milletvekili sayısı arttı

Antalya’nın çıkaracağı milletvekili sayısı 14’den 16’ya yükseldi.

Antalyanın çıkaracağı milletvekili sayısı arttı

27 Temmuz 2017 09:56

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni dönemde 600 vekilin yer alacak olması nedeniyle Antalya’nın da milletvekili sayısında artış oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Antalya’nın 14 olan milletvekili sayısı 16 oldu.

Antalya’yla birlikte Gaziantep, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa'da 2 milletvekili artarken, bazı illerde de birer milletvekili fazlalaştı.

Antalya’nın 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde; Mevlüt Çavuşoğlu,Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın,Atay Uslu AK Parti’den, Niyazi Nefi Kara, Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın,Devrim Kök CHP’den, Mehmet Günal ve Ahmet Selim Yurdakul MHP’den milletvekili seçilmişti. 

İsa Akar

Etiketler: antalya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!