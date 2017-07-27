Antalya’nın çıkaracağı milletvekili sayısı arttı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni dönemde 600 vekilin yer alacak olması nedeniyle Antalya’nın da milletvekili sayısında artış oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, Antalya’nın 14 olan milletvekili sayısı 16 oldu.

Antalya’yla birlikte Gaziantep, Mersin, Kocaeli ve Şanlıurfa'da 2 milletvekili artarken, bazı illerde de birer milletvekili fazlalaştı.

Antalya’nın 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde; Mevlüt Çavuşoğlu,Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın,Atay Uslu AK Parti’den, Niyazi Nefi Kara, Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın,Devrim Kök CHP’den, Mehmet Günal ve Ahmet Selim Yurdakul MHP’den milletvekili seçilmişti.

İsa Akar