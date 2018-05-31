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Antalya'nın duayen gazetecilerinden Terzioğlu'na son görev

Türkiye Gazetesi Antalya Bürosu'nda uzun yıllar görev yapan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Terzioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Antalyanın duayen gazetecilerinden Terzioğluna son görev

31 Mayıs 2018 19:09

Türkiye Gazetesi Antalya Bürosu’nda uzun yıllar görev yapan 79 yaşındaki duayen gazeteci Mustafa Terzioğlu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 15 yıldır kalp rahatsızlığı bulunan Mustafa Terzioğlu, 16 kez anjiyo, 2 kez bypass operasyonu geçirmişti. Evli ve 5 çocuk babası Terzioğlu, Antalya’da basın camiasının yaşayan en yaşlı meslek duayenleri arasında yer alıyordu.

Terzioğlu, için bugün Muratpaşa Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınmasının ardından meslektaşlarının omuzlarında taşınan Terzioğlu’nun cenazesi Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Cenaze törenine, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Antalya İl Müdürü Esen Diler Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, İhlas Haber Ajansı Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser, Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Erdoğan Kahya, ulusal ve yerel yayın yapan gazetelerin temsilcileri, çok sayıda emekli gazeteci ve muhabirler ve Terzioğlu’nun yakınları katıldı. Törende, Büyükşehir, Konyaaltı, Muratpaşa, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin çelenkleri yer aldı.
İsa Akar
 

 

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