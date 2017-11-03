Diğer
Kategoriler

Antalya'nın FETÖ bilançosu: 5 bin 92 işlem, bin 871 tutuklu

Antalya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında toplamda 5 bin 92 adli işlem yapıldığı bin 871 kişinin tutuklandığı, 31 şüphelinin gözaltında olduğu bildirildi.

Antalyanın FETÖ bilançosu: 5 bin 92 işlem, bin 871 tutuklu

03 Kasım 2017 16:08

Antalya Valililiği, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY'ye mensup bir kısım askerin başlattığı hain darbe teşebbüsünün ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmaları paylaştı.

Açıklamada "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya TBMM’nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında bin 1871 kişi tutuklandığı, 31 şahıs gözaltında olduğu, toplam 5 bin 92 adli işlem yapıldığı bildirildi.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç