Meteoroloji'den yapılan açıklamada, zirai dona karşı bu gece ve yarın gece saatlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, "Bu gece ve yarın Isparta ve Burdur illeri geneli ile Muğla'nın Yatağan, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde. Antalya'nın iç kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri) hafif ve orta yüksek kesimlerde kuvvetli don olayı beklendiğinden, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.