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Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasının kapanış maçında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

17 Ekim 2016 23:42

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ kanattan M’billa’nın ceza alanı içerisine derinlemesine bıraktığı topa Samuel Eto’o yerden vurdu ve kaleci Diallo son anda tokatladı.
55. dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine giren Ramon Motta’nın yerden içeriye doğru attığı topa Rizespor savunması müdahale edince top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Diallo kaleye doğru gelen topa son anda müdahale ederek kornere çeldi.
72. dakikada sağ kanattan topu alan Samuel Eto’o son çizgiye indikten sonra altı pas üzerinde bulunan Deniz Kadah’a pasını aktardı. Topu sağ ayağıyla düzelten Deniz Kadah dönerek sol ayağının içiyle topu köşeye göndererek golü attı. 1-0
90+1. dakikada sağ kanattan Oğulcan’ın Motta’yı geçtikten sonra ceza alanı altı pas içerisine attığı topa gelişine vuran Ahmet İlhan Özek topu kalecinin yanından ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Antalya Arena
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Asım Yusuf Öz xx, Hakan Yemişken xx
Antalyaspor: Ferhat xx, Motta xx, Celustka xx, Chico xx, Diego xx, Zeki xx (Yekta dk. 75 x), Danilo xx (Jevtovic dk. 87 x), Charles xx, Deniz Kadah xxx, Serdar x (M’billa dk. 33 xx), Eto’o xx
Yedekler: Ozan, Sakıb Aytaç, Kenan Horic, Makoun
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Çaykur Rizespor: Diallo xx, Orhan Ovacıklı xx, Oboabona xx, Ümit xx, Dhurgham İsmael xx, Petrucci x (Recep Niyaz dk. 78 x), Jantser x (Mehmet Akyüz dk. 78 x), Emrah Başsan x (Ahmet İlhan Özek dk. 59 xx), Oğulcan xx, Robin Yalçın xx, Kweuke xx
Yedekler: Gökhan Akkan, Ali Yacoubi, Özgür Çek, Tuszynski
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Deniz Kadah (dk. 72) (Antalyaspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Ümit Kurt, Petrucci, Oboabona (Çaykur Rizespor), Charles, Ramon Motta, Zeki Yıldırım (Antalyaspor) 

 

Adem Akalan - Cafer Eser - Sabri Çağlar 

Etiketler: antalyaspor, çaykur rizespor, Spor Toto Süper Lig


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