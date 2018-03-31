Antalyaspor 2-0 Bursaspor Canlı İzle (Bein Sports,LİG TV) Antalya Bursa CANLI Skor

Antalyaspor Bursaspor canlı izle ! Antalyaspor Bursaspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Antalyaspor Bursaspor maçı canlı izle beinsports aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Antalyaspor Bursaspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Antalyaspor Bursaspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 26 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile 28 puanla 14.sırada yer alan Antalyaspor, oynadığı son 26 karşılaşmada 9 galibiyet,6 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 33 puanla 11.sırada bulunan Bursaspor ile karşılaşıyor. Antalyaspor Bursaspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Antalyaspor Bursaspor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

ANTALYASPOR 2-0 BURSASPOR

72'GOL! Deniz Kadah farkı ikiye çıkartıyor. Orta alanda başlayan Antalyaspor atağında topla buluşan Sakıb Aytaç ceza alanı içindeki Souleymane Doukara'ya ortasını gönderiyor. Topla buluşan Doukara pasını ceza alanının hemn önünde bulunan Deniz Kadah'a aktarıyor. Deniz Kadah'ın şık vuruşunda top ağlarla buluşuyor.

45'Halil Umut Meler ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Antalyaspor, Maicon'un golüyle soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Bursaspor, Antalyaspor deplasmanında

Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor’u mağlup ederek galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde son oynadığı Sivasspor maçından galibiyetle ayrılarak moral bulan Timsah, milli maçlar sebebiyle lige verilen aranın ardından çıkacağı Antalyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak seri başlatmak istiyor.

Süper Lig’de 44. randevu

İki ekip yarın oynayacakları karşılaşmayla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 43 mücadelede Bursaspor 20 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Antalyaspor ise 12 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlı ekip 4-0’lık sonuçla kazanmıştı. Bursaspor’un gollerini Agu, Aziz Behich, Jembo ve Batalla kaydetmişti.

Bursaspor’da sakatlar iyileşti

Bursaspor’da sakatlığı süren Badu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Moussa Sow, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Yusuf Erdoğan ise kafilede yer aldı.

Son antrenman Antalya’da

Sabah saatlerinde Yenişehir Havaalanı’ndan özel uçakla Antalya’ya giden yeşil-beyazlı kafile, son çalışmasını basına kapalı olarak Antalya’da gerçekleştirecek. Ardından kamp yapılan otele geçecek olan kafile, maç saatini beklemeye başlayacak.

Timsah’ın deplasman karnesi kötü

Bu sezon deplasmanda yalnızca 2 kez galip gelebilen Bursaspor, son oynadığı 5 dış saha maçından ise puan çıkartamadı. Son 5 deplasman maçında yalnızca 2 gol atabilen Timsah, bu şanssızlığını ise Antalyaspor karşısında kırmak istiyor.

Düdük Halil Umut Meler’de

Yarın Antalya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu.

Antalyaspor Bursaspor nasıl canlı izlenir?

Antalyaspor Bursaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Antalyaspor Bursaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

Antalyaspor Bursaspor maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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