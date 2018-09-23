Antalyaspor, 3 puanı 2 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, evinde karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

9. dakikada Emre cezasahası içinde Doğukan'ın faulü ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltı noktasına giden Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

31. dakikada Hakan Özmert'in pasında topla buluşan Diego'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali'de kaldı.

35. dakikada Hakan Özmert'in korner atışında Mevlüt topa yükseldi. Mevlüt'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

44. dakikada Doukara'nın sağdan ortasında topla buluşan Mevlüt rakip cezasahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Doukara topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Torje ceza sahasına ortası yaptı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

71. dakikada Hakan Özmert sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

Stat:Antalya Stadyum

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Yusuf Bozdağ,

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Diego, Nazim Sangare, Cissokho, Doğukan Sinik (Harun Alpsoy dk. 66), Maicon (Chico dk. 82), Hakan Özmert, Yekta Kurtuluş, Doukara, Mevlüt Erdinç (Danilo dk. 52)

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Yedekler: Ferhat, Salih Dursun, Musa Nizam, Bahadır Öztürk, Barrada, Osman Çelik, Drole

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya, Medjani, Douglas, David Braz, Sergiy Rybalka (Erdoğan dk. 84 ?), Emre Kılınç, Gabriel Torje (İlker dk. 77), Hakan Arslan, Robinho, Arouna Kone (Muhammet Demir dk. 68)

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Yedekler: Tolgahan, Sergio Rochet, Uğur, Mattias Bjarsmyr, Paul Papp, Aydın Karabulut

Goller: Mevlüt (dk. 35), Doukara (dk. 45 pen.) (Antalyaspor) Kone (dk. 10 pen.) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Doğukan, Yekta, Doukara, Danilo (Antalyaspor) Ali Şaşal (DG Sivasspor)