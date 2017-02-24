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Antalyaspor, Akhisar Belediyespor ile 8. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında karşılaşacak olan Akhisar Belediyespor ile Antalyaspor Süper Lig’de 8. kez kozlarını paylaşacak.

Antalyaspor, Akhisar Belediyespor ile 8. randevuda

24 Şubat 2017 10:33

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Akdeniz temsilcisi ile Akhisar Belediyespor Süper Lig’de daha önce 7 kez birbirlerine rakip oldu.

Süper Lig’de 8. kez

Daha önce 7 kez karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlılar ile Akigolar, Spor Toto Süper Lig’de 8. kez karşılaşacak. İki takım ilk kez 2012-2013 yılında Spor Toto Süper Lig’de birbirlerine rakip olurken, Manisa temsilcisi sahadan Uğur Demirok’un attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Antalyaspor, oynanan 7 maçta rakibine karşı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Akhisar Belediyespor, birbirlerine rakip oldukları 7 maçı da Süper Lig’de oynadı.

En fazla 7 gol atıldı

İki takım arasında oynanan maçlarda en fazla 7 gol atıldı. Akigoların Süper Lig’e çıktığı sezonun ikinci yarısında Antalya’da oynanan ve 4-3 Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona eren maçta atılan 7 gol en fazla gol atılan maç olarak kayıtlara geçti. Antalyaspor ile Akhisar Belediyespor oynanan toplam 7 maçta 2’şer kez 0-0 ve 1-0’lık skorlarla sahadan ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ile Akigoların maçlarında birer kez 2-1, 2-2 ve 4-3’lük skorlar alındı.

Antalyaspor ile yeşil-siyahlı ekip arasında oynanan 7 maçta iki takım da birbirlerine toplamda 8 gol atma başarısı yakaladı.

Yekta sakat, Motta ülkesinde

Antalyaspor’da zorlu Akhisar Belediyespor’a karşı Kardemir Karabükspor maçının ilk dakikalarında adalesinden sakatlanan Yekta Kurtuluş ve ailevi nedenlerden dolayı Teknik Direktör Rıza Çalımbay’dan izinli olarak ülkesi Brezilya’da bulunan Ramon Motta forma giyemeyecek.

3 oyuncu cezasını tamamladı

Antalyaspor’da, Konyaspor maçında gördükleri kartlarla Karabükspor maçında cezalı duruma düşen Danilo, Chico ve Charles Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın görev vermesi halinde Akhisar Belediyespor deplasmanında takımdaki yerlerini alabilecekler.

6 oyuncu ceza sınırında

Antalyaspor’un Akhisar Belediyespor maçı öncesinde 6 oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlı takımda Zeki Yıldırım, Sakıp Aytaç, Samuel Eto’o, Deniz Kadah, Chico ve Yekta Kurtuluş Akigolarla oynanacak maçta kart görmeleri halinde 23. haftada Antalya’da oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düşecekler.

Muhtemel 11

Akhisar Belediyespor - Antalyaspor mücadelesi yarın saat 16.00’da Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:
"Fornezzi, Celustka, Salih Dursun, Chico, Sakıp Aytaç, Danilo, Charles, Zeki Yıldırım, M’billa, Deniz Kadah ve Eto’o." 

Adem Akalan
 

Etiketler: Akhisar Belediyespor, antalyaspor


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