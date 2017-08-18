Antalyaspor, Akhisar Belediyespor ile 9. randevuda

Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi ile Akhisar Belediyespor Süper Lig’de daha önce 8 kez birbirlerine rakip oldu.

Süper Lig’de 9. kez

Daha önce 8 kez karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlılar ile Akigolar, TFF Süper Lig’de 9. kez karşılaşacak. İki takım ilk kez 2012-2013 yılında Süper Lig’de birbirlerine rakip olurken, Manisa temsilcisi sahadan Uğur Demirok’un 90. dakika da attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Antalyaspor, oynanan 8 maçta rakibine karşı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Antalyaspor sahasında hiç kaybetmedi

Akdeniz ekibi Antalyaspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan 8 maçın 4’ü Antalya’da oynandı. İki takımın Antalya’da oynadığı maçlarda kırmızı-beyazlı takım 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken hiç yenilgi almadı. Antalyaspor, Akigolar’a 7 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

En fazla 7 gol atıldı

Antalyaspor ile yeşil siyahlı Ege temsilcisinin birbirleriyle oynadıkları maçlarda en fazla 7 gol atıldı. Akigolar'ın Süper Lig’e çıktığı sezonun ikinci yarısında Antalya’da oynanan ve 4-3 Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona eren maçta atılan 7 gol en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

Antalyaspor ile yeşil-siyahlı ekip arasında oynanan 8 maçta Antalyaspor, Akhisar Belediyespor kalesine 8 gol atma başarısı elde ederken, Ege temsilcisi 11 gol ile karşılık verdi.

Menez, Deniz Kadah ve Drole sakat

Antalyaspor’da zorlu Akhisar Belediyespor’a karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Jeremy Menez, Deniz Kadah ve Drole forma giyemeyecek.

Antalyaspor - Akhisar Belediyespor mücadelesi Pazar günü saat 21.45’te Antalya Opet Stadyumu’nda oynanacak. Kırmızı-beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Boffin, Celustka, Salih Dursun, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Danilo, Charles, Zeki Yıldırım, Maicon, El Kabir ve Eto’o."

Adem Akalan

