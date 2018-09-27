Antalyaspor A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulunda Öztürk, başkanlığa seçildi

Antalyaspor A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antalyaspor A.Ş. yönetim kurulu listesi ve görev süresinin belirlendiği toplantıda divan başkanlığına Turgay Soyar seçildi. Antalyaspor A.Ş. ve Antalyaspor Derneği Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kulüpler Birliği'nin Euro ile maaş alan futbolcuların durumunun görüşüleceği toplantıda olduğu için genel kurula katılamadı.

Toplantıda Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu da, yeni yönetimin genç ve dinamik bir kadro olduğunu söyledi. Terzioğlu, “Bu kadro şeffaf bir yönetim anlayışını belirleyecektir. Bu dönemde birlik beraberlik içerisinde olunmalıdır. Eleştiriler Antalyaspor geleceğine katkı verecek şekilde olmalı. Antalyaspor'u dostça geçinerek çok iyi yerlere getirmeliyiz" dedi.

Antalyaspor yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

“Ali Şafak Öztürk, Nurettin Ünal, Ziya Erbaş, Bora Terzioğlu, Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Emre Önen, Özgür Kasapoğlu, Abdurrahman Tolga Çelik, Alpaslan Arslanca, Atilla Akıncı, Eser Demir, Mert Osmanlar, Aytaç Altay, Melih Beken, Bekir Kara, Emin Kemal Hesapçıoğlu.”