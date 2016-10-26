Antalyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda yarın oynayacağı Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarını tamamlandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Hasan Subaşı Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Eto’o, Danilo, Chico, Diego, Motta, Charles takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Serdar, Yekta, Rıdvan ve Fornezzi de fizyoterapist gözetiminde çalıştı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanda koşu, top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada maç yaptı. Antalyaspor’un yarınki Aydınspor 1923 karşılaşmasında U21 ağırlıklı çıkması beklenirken, takım antrenmanın ardından Aydın’a doğru yola çıktı.