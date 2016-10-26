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Antalyaspor, Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Aydınspor 1923 ile karşılaşacak olan Antalyaspor hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor’un kadrosunda Eto’o, Danilo, Chico, Diego, Motta ve Charles yer almadı.

Antalyaspor, Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarını tamamladı

26 Ekim 2016 14:31

Antalyaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda yarın oynayacağı Aydınspor 1923 maçı hazırlıklarını tamamlandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Hasan Subaşı Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Eto’o, Danilo, Chico, Diego, Motta, Charles takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlıkları bulunan Serdar, Yekta, Rıdvan ve Fornezzi de fizyoterapist gözetiminde çalıştı. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanda koşu, top kapma ve pas çalışmasının ardından küçük sahada maç yaptı. Antalyaspor’un yarınki Aydınspor 1923 karşılaşmasında U21 ağırlıklı çıkması beklenirken, takım antrenmanın ardından Aydın’a doğru yola çıktı.

Etiketler: antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası


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