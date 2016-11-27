Ligin 12. haftasında sahasında Adanaspor’u Ramon Motta’nın attığı golle 1-0 yenen Antalyaspor ligde 9. sıraya kadar yükseldi. Kırmızı-beyazlılar son 4 haftada 4 galibiyet alarak 12 puan topladı.

Süper Lig’in ilk 6 haftasında 4 yenilgi, 2 beraberlikle son sırada yer alan Antalyaspor, teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay’ı getirdikten sonra ligde üst sıralara yükselmeye başladı. Deneyimli teknik adam Çalımbay’ın Çaykur Rizespor ile oynanan maçta takımın başına geçmesiyle Akdeniz temsilcisi ligin 12. haftasına kadar oynanan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1’de yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlılar Ç. Rizespor ile 0-0 golsüz berabere, Beşiktaş’a 3-0 yenildi. Kayserispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Adanaspor’u 1-0 mağlup etti. Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip son 4 haftada aldığı 4 galibiyeti de 1-0’lık skorlarla aldı.

“Eto’o son 20 dakika da oyuna girdi”

Antalyaspor’da Gençlerbirliği maçında her iki ayak üst adalesinde yırtık olan ve ilk yarıyı kapattığı iddia edilen 35 yaşındaki Kamerunlu golcü oyuncu Samuel Eto’o, Adanaspor maçının son 20 dakikasında oyuna dahil oldu. Eto’o, mücadeleye 70. dakika da dahil olurken, 77. dakika da ilk kez topla buluştu. Ceza alanı içerisi sol çaprazında topla buluşan Eto’o’nun yaptığı vuruş üstten auta gitti. Eto’o, 20 dakika içerisinde 12 kez topla buluşurken, 4 kez pas verdi. 35 yaşındaki yıldız oyuncu 2 kez kaleyi yoklarken, sadece birinde isabet bulabildi.

Adem Akalan