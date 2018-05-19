Antalyaspor bir sezonda 20 puan eksildi

2016-2017 sezonunda gösterdiği performansla sezonu 5. sırada tamamlayan Antalyaspor, bu sezona da büyük umutlarla başladı. Samir Nasri, Jeremy Menez, William Vainqueur ve Maicon gibi flaş isimleri kadrosuna katarak başlayan Antalyaspor, ligde istikrarlı performansı hem sportif anlamda hem de yönetim alanında bir türlü yakalayamadı. Sezonu 38 puanla kapatan kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon topladığı 58 puandan 20 puan geride kaldı.

3 teknik direktör bir yönetim değişti



Sezona deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile başlayan Antalyaspor, ilk beş haftayı 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçince Çalımbay, görevinden ayrıldı. Teknik adamlık koltuğuna oturan Leonardo Araujo yönetiminde çıkılan 8 maçta alınan 5 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet, Brezilyalı teknik adamla yolların ayrılmasına neden oldu. Küme düşme tehlikesi yaşayan takımın 3. teknik direktörü olan Hamza Hamzaoğlu yönetimimde çıkılan 18 maçta alınan 6 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik kırmızı-beyazlıların ligi küme düşme hattının 5 puan üzerinde tamamlaması için yeterli oldu. Sezon içerisinde yönetim anlamında da sıkıntılar yaşayan Antalyaspor’da Ali Şafak Öztürk ve yönetimi görevinden istifa etti. Bir süre yaşanan belirsizliğin ardından ligin devre arasında yapılan seçimde kulübün yeni başkanı Cihan Bulut oldu.

Yıldızlar ışık saçamadı



Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve takıma büyük katkı sağlaması beklenilen Samir Nasri, Jeremy Menez, William Vainqueur ve Maicon transferlerinden özellikle Menez ve Nasri’den beklenilen verim alınamadı ve devre arasında yollar ayrıldı. Takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Samuel Eto’o’ da devre arasında takımdan ayrılarak Konyaspor’a transfer oldu. Samir Nasri başta olmak üzere bu oyuncuların transferleri için ödenen bonservis bedelleri ve aldığı yıllık ücretlerde kulübe ekonomik anlamda problemler yaşattı.

Artı 7 averajdan eksi 19 averaja



Geçtiğimiz sezon rakip fileleri 47 kez havalandırıp kalesinde 40 gol gören Akdeniz ekibi sezonu artı 7 averajla tamamlamıştı. Bu sezon rakip ağlara 40 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde 59 gole engel olamayınca sezonu eksi 19 averajla noktaladı.