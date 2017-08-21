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Antalyaspor bombayı patlattı!

Antalyaspor, Manchester City’de forma giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Samir Nasri ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Antalyaspor bombayı patlattı!

21 Ağustos 2017 15:23

Antalyaspor, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen yıldız futbolcu Samir Nasri ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.
Aynı dakikalarda İngiliz ekibi de resmi internet sitesinden Nasri'nin Antalyaspor'a transferini duyurdu. 


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