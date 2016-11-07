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Antalyaspor, çarşamba günü top başı yapacak

Antalyaspor, 3 günlük iznin ardından çarşamba günü Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Samuel Eto'o'nun sakatlığının ise ciddi olmadığı belirtildi.

Antalyaspor, çarşamba günü top başı yapacak

07 Kasım 2016 12:04

Spor Toto Süper Lig’e kötü giriş yapan Antalyaspor’da son iki haftada alınan galibiyetlerle yüzler gülüyor. Ligde 9 puanla averajla 16. sırada bulunan Antalyaspor’da hedef iç sahada kalan maçlardan galibiyetle ayrılmak. Hafta sonu sahasında Gençlerbirliği’ni Samuel Eto’o’nun penaltı golüyle 1-0 mağlup eden güney ekibinde A Milli Takım’ın Kosova ile oynayacağı milli maç arası nedeniyle 3 günlük izin verildi. Kırmızı-beyazlılar 9 Kasım Çarşamba saat 20.00’deki antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Öte yandan Gençlerbirliği karşılaşmasında sağ dizine darbe alıp, sol arka adalesinde ağrı bulunan yıldız futbolcu Eto’o’nun maç sonu yapılan tedavisinde ciddi bir durumunun olmadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun Trabzonspor karşısında kırmızı-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi. 

İsa Akar


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