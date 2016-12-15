Antalyasor, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına yeni hizmete giren Döşemealtı Antalyaspor Kamp ve Spor Tesisleri'nde devam ederken, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Emrah Başsan’ın transfer hakkında sorulan soruya, "Şu an ilgilenmiyoruz diye cevap verdi.

Çaykur Rizespor, geçtiğimiz günlerde Emrah Başsan'ın kadroya giremediği için takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Genç orta saha oyuncusu Emrah Başsan, Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'de 2 maçta 110 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 173 dakika forma giymişti.

Antalyaspor'da 5 sezon geçiren Emrah Başsan, istikrarlı grafiği ile büyük kulüplerin dikkatini çekmiş ve sezon başında bedelsiz olarak Antalyaspor’dan Galatasaray’a transfer olmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in raporu doğrultusunda kiralık olarak takımdan gönderilen Başsan, Çaykur Rizespor ile anlaşmıştı.

İsa Akar