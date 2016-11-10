Hasan Subaşı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve 3’erli gruplar halinde top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra yine gruplar halinde dayanıklılık çalışması yaptı. Rıza Çalımbay ve yardımcıları da kendi aralarında top kapma çalışması yaptı. Güney ekibinin antrenmanı yarı sabada çift kale taktik ağırlıklı maçla sona erdi.

Sakatlığı devam eden Emre Güral, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu. Gençlerbirliği maçında arka adalesinden sakatlanan Samuel Eto’o’nun tedavisine yurt dışında devam edildiği belirtildi. Bu futbolcunun Trabzonspor deplasmanında kırmızı-beyazlı formayı giymesinin zor olduğu açıklandı. 2 hafta önce antrenmanda sakatlanan kaleci Fornezzi’nin de tedavisine yurt dışında devam ettiği bildirildi.

Antrenman sonrası kırmızı-beyazlı futbolculara grip aşısı yapıldı.

İsa Akar