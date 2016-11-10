Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Antalyaspor, Eto’o’suz çalıştı

Antalyaspor, Eto’o’suz çalıştı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 21 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


10 Kasım 2016 13:30

Hasan Subaşı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve 3’erli gruplar halinde top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra yine gruplar halinde dayanıklılık çalışması yaptı. Rıza Çalımbay ve yardımcıları da kendi aralarında top kapma çalışması yaptı. Güney ekibinin antrenmanı yarı sabada çift kale taktik ağırlıklı maçla sona erdi.
Sakatlığı devam eden Emre Güral, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu. Gençlerbirliği maçında arka adalesinden sakatlanan Samuel Eto’o’nun tedavisine yurt dışında devam edildiği belirtildi. Bu futbolcunun Trabzonspor deplasmanında kırmızı-beyazlı formayı giymesinin zor olduğu açıklandı. 2 hafta önce antrenmanda sakatlanan kaleci Fornezzi’nin de tedavisine yurt dışında devam ettiği bildirildi.
Antrenman sonrası kırmızı-beyazlı futbolculara grip aşısı yapıldı. 

İsa Akar

Etiketler: antalyaspor, Eto’o


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!