MAÇTAN DAKİKALAR

5'Alper'in arapasında Lens topla buluşamadı. Ancak daha önce Sow'a faul yapan Diego sarı kart gördü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

6. dakikada kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jeremain Lens’in şutunda top kaleci Fornezzi’de kaldı.

11. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Danilo’nun ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Deniz Kadah’ın kafa vuruşunu kaleci Volkan Demirel iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada orta alanda topu kapan Samuel Eto’o, Zeki Yıldırım ile girdiği verkaç sonrasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eto’o’nun ceza sahasına girer girmez yaptığı sert şutunu kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla çıkardı.

29. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yekta Kurtuluş’un ceza sahası dışından sert vuruşunda top dışarı gitti.

33. dakikada Şener’in sağ kanattan ortaladığı topta Jeremain Lens’in vuruşu kaleci Saso Fornezzi’de kaldı.

35. dakikada Jeremain Lens sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi pozisyon alan Josef De Souza’nın kafa vuruşunda yerden de seken top kaleci Saso Fornezzi de kaldı.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yekta’nın ortasında topla buluşan Eto’o’nun sert şutunda top Deniz Kadah’tan döndü.

49. dakikada Lens’in sol kanattan kullandığı kavisli köşe vuruşu üst kale direğine çarparak auta gitti.

52. dakikada kazanılan serbest vuruşta Lens, ara pasını penaltı noktası üzerindeki Sow’a aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sow,vuruşunu yapmadan araya Diego girdi ve topu uzaklaştırdı.

58. dakikada Danilo’nun verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Eto’o’nun sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

62. dakikada Volkan Şen’den aldığı pasta, Sow’un ceza yayı üzerinden sert şutunda top defansa da çarparak az farkla üstten kornere çıktı.

65. dakikada Samuel Eto'o'nun pasında topu önüne alan Yekta Kurtuluş’un yaklaşık 25 metreden ayağının üstüyle çok sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

73. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Volkan Şen penaltı noktasına doğru ortaladı. Josef De Souza gelişine vole ile şansını denedi ancak top çok az farkla auta gitti.

81. dakikada Martin Skrtel'in savunma arkasına gönderdiği uzun topta Moussa Sow sırtı dönük pozisyonda rövaşata ile topu ağlara gönderdi. Cüneyt Çakır Sow'un gol vuruşundan önce ayağını fazla kaldırdığını belirtti ve endirekt serbest vuruş verdi.

90+4. dakikada Sakıb'ın savunmanın arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar'ın şutunu kalesini erken terk eden Volkan ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarın Ongun xx

Antalyaspor: Fornezzi xx, Celustka xx, Chico xx, Diego xx, Sakıb xx, Yekta xxx (Kenan Horic dk. 88 x), Zeki xx, Mbilla xx, Deniz xx, Danilo xx (Serdar Özkan dk. 90 ?), Eto’o xxx (Rıdvan dk. 90+5 ?)

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Ramon Motta, Milan Jevtovic, Jean Makoun

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener x, Skrtel x, Kjaer x, Hasan Ali x, Mehmet Topal x, Josef x, Alper Potuk x (Fernandao dk. 69 x), Volkan Şen x, Jeremain Lens x (Aatif Chahechoue dk. 76 x), Moussa Sow x

Yedekler: Fabiano, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Emmanuel Emenike, Roman Neustaedter

Teknik Direktör: Dirk Advocaat

Gol: Yekta (dk. 65) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Diego (Antalyaspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

İsa Akar-Cafer Eser-Adem Akalan

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

Antalya ve Fenerbahçe takımları, Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısına tepki olarak sahaya birlikte çıktı. Antalyasporlu futbolcular sahaya ellerinde, “Vatan size minnettardır” yazılı bir pankartla çıkarken, ardından terör saldırısında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmanın top ve kale seçimini ise Çevik Kuvvet polislerinden Volkan Akdeniz yaptı. Akdeniz’i, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ve Antalyaspor kaptanı Samuel Eto’o sarılarak baş sağlığı diledi.

Karşılaşmanın hakemlerinin de baş sağlığı dilediği Akdeniz ile kaptanlar birlikte birlik ve beraberlik pozu verdiler. Tribünlerde, polisi övücü, terörü lanetleyici pankartlar dikkat çekti. Antalyaspor - Fenerbahçe maçında taraftarlar, İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi. Müsabakayı izleyen hem Antalyalı hem de Fenerbahçeli taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", “Ne mutlu Türküm diyene” tezahüratı yaptı.

ETO'O ARTIK RESMEN ANTALYALI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Samuel Eto'o'ya maç öncesi Fahri Onursal Hemşerilik Beratı verdi.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI GENİŞ ÖZET VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...