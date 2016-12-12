ANTALYASPOR 1-0 FENERBAHÇE

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MAÇ BİTTİ

90'Martin Skrtel'in ileriye gönderdiği top kaleci Fornenzi'de kaldı.

90'Antalyaspor'da Rıdvan Eto'o'nun yerine oyuna dahil oldu.

90'Deniz'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta Serdar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Serdar şutunu çekti ancak top Volkan'dan döndü.

90'Josef sağ kanatta hareketlenen Volkan'ı düşündü ancak top hızlı

90'Aatif'in kullandığı kornerde Fornenzi çıktı ve topu kontrol etti.

90'Aatif'in kullandığı kornerde Deniz topu kafayla dışarıya gönderdi Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.

90'Aatif soldan getirdiği topa Sow'un şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

90'Karşılaşmanın sonuna 7 dakika ilave edildi.

90'Antalyaspor'da Serdar Danilo'nun yerine oyuna dahil oldu.

90'Volkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fornenzi çıktı ve topu kontrol etti. Ancak Cüneyt Çakır daha önce topun dışarıya çıktığını işaret etti.

89'Volkan'ın kullandığı kornerde Sow ön direkte topa vurdu ancak top kaleye yönelmedi

89'Volkan Sakıb'tan sıyrılmak isterken Sakıb topa müdahale etti ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

88'Diego'nun kullandığı serbest vuruşta Kenan Horic kafayı vurdu ancak top dışarıya gitti.

87'Antalyaspor'da Kenan Horic Yekta'nın yerine oyuna dahil oldu.

86'Hava topu mücalesinde Hasan Ali ve Etame çarpıştı. İki futbolcuda sakatlık geçiriyor. Cüneyt Çakır serbest vuruşu Antalyaspor lehine verdi. Hasan Ali pozisyonun ardından sarı kart gördü.

85'Aatif Zeki'den sıyrılmak isterken topun kontrolünü sağlayamadı ve top dışarıya gitti.

84'Fenerbahçe bu dakikalarda beraberlik için baskısını arttırmaya çalışıyor.

83'Sow'la pozisyonunun içinde yer alan Chico sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında

82'Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonun ardından hakem Cüneyt Çakır'a yoğun itirazda bulunuyor.

82'Antalyaspor savunmasının arkasına gönderilen pasta Sow röveşatayla topu ağlara gönderdi ancak Cüneyt Çakır pozisyonda faul kararı verdi ve golü iptal etti.

81'Volkan'ın sağ kanattan ortasında Yekta ceza sahası içinde topu karşıladı.

75'Bu arada Antalyaspor'da Etame yerde sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında

74'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandı sonrasında kendi aralarında pas yapmaya devam ediyorlar.

74'Mehmet Topal yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

73'Volkan'ın sağdan ortasında Josef ceza sahasında voleyle topu ağlara göndermek istedi ancak top dışarıya gitti.

72'Souza'nın pasında Moussa Sow bekletmeden şutunu çekti ancak top Fornenzi'de kaldı

71'Fenerbahçe golden sonra baskı kurmaya çalışıyor.

70'Lens'in kullandığı serbest vuruşta Fornenzi yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

69'Fenerbahçe'de Alper çıktı. Fernandao oyuna dahil oldu.

67'Fenerbahçe oyuna yeniden başladı.

66'Yekta gol sevincini çevik kuvvet polislerine giderek yaşadı.

65'Ceza sahasının önünde topu alan Yekta'nın şutu ağlara gitti.

65'GOL!

65'Yekta sağ kanatta hareketlenen Etame'yi düşündü ancak top doğrudan dışarıya gitti.

64'Bu dakikaya kadar topla oynama oranları: Antalyaspor %50 Fenerbahçe %50

63'Lens'in kullandığı kornerde Zeki topu uzaklaştırdı. Devam eden Fenerbahçe atağında Lens topu oyun alanında kontrol edemedi.

56'Sow'un pasında Lens'ten önce Fornenzi çıktı ve topu kafayla karşıladı. Devam eden atakta Alper pasını Lens'e verdi ancak Lens ofsayt pozisyonunda.

55'Lens'in kullandığı kornerde ceza sahasında hiçbir futbolcu topa vuramadı. Devam eden atakta Volkan ortasını yaptı. Sow kafayı vurdu ancak top dışarıya gitti.

55'Lens'in sağdan ortasında top Sakıb'a çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

53'Lens serbest vuruşu Sowla paslaşarak kullandı. Sow ceza sahası içinde topa vurmak üzereyken Diego araya girdi.

52'Lens'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Volkan yerde kaldı. Fenerbahçe bir kez daha serbest vuruş kullanacak.

47'Fenerbahçeli futbolcular serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Şener sağdan ortaladı. Volkan ceza alanında vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

47'Fenerbahçe'de Lens yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

İKİNCİ YARI BAŞLADI..

5'Alper'in arapasında Lens topla buluşamadı. Ancak daha önce Sow'a faul yapan Diego sarı kart gördü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

6. dakikada kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Jeremain Lens’in şutunda top kaleci Fornezzi’de kaldı.

11. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Danilo’nun ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Deniz Kadah’ın kafa vuruşunu kaleci Volkan Demirel iki hamlede kontrol etti.

28. dakikada orta alanda topu kapan Samuel Eto’o, Zeki Yıldırım ile girdiği verkaç sonrasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eto’o’nun ceza sahasına girer girmez yaptığı sert şutunu kaleci Volkan Demirel ayaklarıyla çıkardı.

29. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yekta Kurtuluş’un ceza sahası dışından sert vuruşunda top dışarı gitti.

33. dakikada Şener’in sağ kanattan ortaladığı topta Jeremain Lens’in vuruşu kaleci Saso Fornezzi’de kaldı.

35. dakikada Jeremain Lens sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi pozisyon alan Josef De Souza’nın kafa vuruşunda yerden de seken top kaleci Saso Fornezzi de kaldı.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yekta’nın ortasında topla buluşan Eto’o’nun sert şutunda top Deniz Kadah’tan döndü.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Chico, Diego, Sakib, Zeki, Yekta, Danilo, Deniz, Mbilla, Eto'o.

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper Potuk, Volkan Şen, Jeremain Lens, Moussa Sow.

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR:

Antalya ve Fenerbahçe takımları, Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısına tepki olarak sahaya birlikte çıktı. Antalyasporlu futbolcular sahaya ellerinde, “Vatan size minnettardır” yazılı bir pankartla çıkarken, ardından terör saldırısında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmanın top ve kale seçimini ise Çevik Kuvvet polislerinden Volkan Akdeniz yaptı. Akdeniz’i, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ve Antalyaspor kaptanı Samuel Eto’o sarılarak baş sağlığı diledi.

Karşılaşmanın hakemlerinin de baş sağlığı dilediği Akdeniz ile kaptanlar birlikte birlik ve beraberlik pozu verdiler. Tribünlerde, polisi övücü, terörü lanetleyici pankartlar dikkat çekti. Antalyaspor - Fenerbahçe maçında taraftarlar, İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi. Müsabakayı izleyen hem Antalyalı hem de Fenerbahçeli taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", “Ne mutlu Türküm diyene” tezahüratı yaptı.

ETO'O ARTIK RESMEN ANTALYALI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Samuel Eto'o'ya maç öncesi Fahri Onursal Hemşerilik Beratı verdi.

Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 yenerek, A Grubu'nu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, Spor Toto Süper Lig'de ise son 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Kötü başladığı sezonda arka arkaya aldığı sonuçlarla mücadele ettiği kulvarlarda zirveye oynayan Fenerbahçe, iyi performansını Antalyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

Akdeniz temsilcisi ise Jose Morais'in ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 7 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, son sıradan kurtuldu. Kırmızı-beyazlı ekip de sarı-lacivertlileri evine puansız göndererek, Çalımbay ile yakaladığı çıkışı devam ettirmeyi amaçlıyor.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Eksik yok, Skrtel ceza sınırında

Sakat veya cezalı futbolcusu bulunmayan Fenerbahçe'de Slovak stoper Martin Skrtel, Antalyaspor maçında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek. Spor Toto Süper Lig'de bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan ve 3 sarı kartı bulunan Skrtel, yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde 15. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.

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