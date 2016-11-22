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Antalyaspor galibiyeti 10 bin metre yükseklikte kutladı

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasının kapanış maçında deplasmanda Trabzonspor’u 1-0 yenen Antalyaspor’da galibiyet 10 bin metre yükseklikte doyasıya kutlandı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, uçakta galibiyet primini 40 bin TL’den, 50 bin TL’ye çıkardı.

Antalyaspor galibiyeti 10 bin metre yükseklikte kutladı

22 Kasım 2016 11:23

Ligin 11. haftasının kapanış maçında deplasmanda Trabzonspor’u, Brezilyalı oyuncusu Chico’nun attığı golle 1-0 yenen Antalyaspor’da maçtan sonra galibiyet sevinci doyasıya yaşandı. Maçın hemen ardından soyunma odasında Tabzonspor’a karşı deplasmanda 17 sene sonra gelen galibiyetin coşkusu yaşanırken, coşku uçakta da devam etti. Antalyaspor yönetimi tarafından ayarlanan ve içerisinde bazı taraftar gruplarının da yer aldığı uçakta kırmızı-beyazlı takımda Deniz Kadah ile Diego Angelo, başta olmak üzere futbolcular, marşlar söyleyerek Başkan Ali Şafak Öztürk'ü bulundukları alana çağırdı. Başkan Öztürk de futbolcuları kırmayarak oyuncuların yer aldığı bölüme gitti ve üçlü çektirdi.

“Bugünkü galibiyetle Avni Aker’i kapattık”
Marşlar ve üçlü çektirmenin ardından futbolculara bir konuşma yapan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, takımın maçta çok kötü oynamasına rağmen 3 puanı kazandığını ifade etti. Büyük takımların kötü oynamasına rağmen kazanmayı bilmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Biz bugün kötü oynamamıza rağmen kazandık. Gerçekten çok kötü oynadık. Büyük takımlar kötü oynarken de kazanmasını bilmeli ve biz de bunu bugün gösterdik. Bugünkü galibiyetle Avni Aker Stadı'nı kapattık. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

“Başkan, M’billa ile Afrika dansı yaptı”
Başkan Ali Şafak Öztürk, daha önce 40 bin lira olarak belirlenen Trabzonspor maçı galibiyet priminin 50 bin liraya yükseldiğini de sözlerine ekledi. Başkan Öztürk, uçakta primin 50 bin liraya yükselmesi için M’billa'nın dans etmesi gerektiğini ifade ederken, M’billa da Öztürk’ün kendisine eşlik etmesini istedi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de oyuncuları kırmayarak Kamerunlu oyuncu M’billa ile Afrika dansı yaptı.
Başkan Öztürk'ün konuşmasının ardından futbolcular ile yöneticiler uçakta marşlarla galibiyet coşkusunu yaşamaya devam ederken yöneticilerden Emin Altıner teknik heyet ile futbolcuları kutladı. Geçirdikleri kötü günlerin ardından başarıyı yakaladıklarını dile getiren Altıner, "2 puanın ardından da başarının geleceğini biliyorduk. Söz konusu Antalyaspor ise gerisi teferruattır. Biz Antalyasporuz" diye konuştu.

“Tercüman Süleyman Sincar’ın saçı uçakta kesildi”
Öte yandan futbolcuların kutlaması uçakta hız kesmeden devam etti. Kırmızı-beyazlıların tercümanı Süleyman Sincar, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor’dan transfer edilen Brezilyalı Chico’ya verdiği sözü yerine getirdi. Sincar’ın, Chico transfer edildikten sonra Antalyaspor formasıyla atacağı ilk golden sonra saçını kazıtacağı sözü uçakta oyuncular tarafından yerine getirildi. Kırmızı-beyazlı oyuncular tercüman Süleyman Sincar’ı yakalayarak saçını kazıdı. 

Adem Akalan

Etiketler: antalyaspor


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