Diğer
Kategoriler

Antalyaspor hazırlıklarını sağanak yağmur altında sürdürdü

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig ikinci devre hazırlıklarını bugün sağanak yağmur altında devam ettirdi.

Antalyaspor hazırlıklarını sağanak yağmur altında sürdürdü

11 Ocak 2018 18:51

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki devre arası kamp çalışmalarını sağanak yağmur altında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlılar, tesislerde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na geçti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu burada takımı çift kale maç oynattı. Yağmurun şiddetini arttırması futbolculara zor anlar yaşattı. Futbolcular cuma gününü izinli geçirecek.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç