Antalyaspor hazırlıklarını sağanak yağmur altında sürdürdü

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki devre arası kamp çalışmalarını sağanak yağmur altında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlılar, tesislerde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na geçti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu burada takımı çift kale maç oynattı. Yağmurun şiddetini arttırması futbolculara zor anlar yaşattı. Futbolcular cuma gününü izinli geçirecek.