Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Akdeniz temsilcisi ile Fenerbahçe, Süper Lig’de daha önce 40 kez birbirlerine rakip oldu. İki takım toplamda ise 47. kez karşı karşıya gelecek.

“Süper Lig’de 41. kez”

Daha önce toplamda 46 kez karşı karşıya gelen kırmızı-beyazlılar ile sarı kanaryalar, Spor Toto Süper Lig’de 41. kez karşılaşacak. İki takım ilk kez 1982-1983 yılında Spor Toto Süper Lig’de birbirlerine rakip olurken, mücadele Müjdat Yetkiner ve Metin Şahin’in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona ermişti. Antalyaspor, oynanan 46 maçta rakibine karşı 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 31 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Fenerbahçe, birbirlerine rakip oldukları 46 maçın 40’ını Süper Lig’de, 5’ini Türkiye Kupası’nda, 1’ini de hazırlık maçında oynadı.

“Antalya’da 23 maç oynandı”

İki takım bu zamana kadar Antalya’da 23 kez karşılaştı. Oynanan 23 maçta kırmızı-beyazlılar rakibine karşı 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

“En fazla 7 gol atıldı”

Antalyaspor ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle oynadıkları maçlarda en fazla 7 gol atıldı. Oynanan müsabakaların ikisinde 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor birini de Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 yılında Antalya’da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılırken, 2009-2010 yılında Türkiye Kupası maçında yine Antalya’da oynanan maçı Akdeniz temsilcisi Antalyaspor 4-3 galip tamamladı. İki takım arasında oynanan maçlar içerisinde alınan en farklı skor ise 1996-1997 yılında Süper Lig’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.

“En çok 1-0 bitti”

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 46 maçta 9 kez 1-0’lık skor alındı. Kırmızı-beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 7 kez 2-1’lik skor alınırken, 5 kez de 3-1’lik sonuç alındı. İki takım arasında 4’er kez 0-0, 1-1 ve 2-0’lık skorların yanı sıra 3 kez de 4-2’lik sonuçlar alındı.

“Antalya 43, Fenerbahçe 90 gol attı”

İli takım arasında oynanan 46 maçta toplam 133 gol atıldı. Antalyaspor, rakibine 43 gol atma başarısı yakalarken, Fenerbahçe ise kırmızı-beyazlılara 90 golle karşılık verdi.

Muhtemel 11

Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesi pazartesi günü saat 20.00’da Antalya Arena Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Kırmızı beyazlıların mücadeleye şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fornezzi, Celustka, Diego Angelo, Chico, Sakıb Aytaç, Danilo, Yekta Kurtuluş, Zeki Yıldırım, M’billa, Deniz Kadah ve Eto’o."

Adem Akalan