Antalyaspor ile Galatasaray 45. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla zirve koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 13 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

45. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında en son oynanan maçta Galatasaray evinde 3-0 kazandı.

Son iki deplasman iki mağlubiyet

Bu sezon ligde 5 galibiyet alan Galatasaray, bunları 4'ünü Türk Telekom Stadyumu'nda kazandı. Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu 2 maçı deplasmanda oynadı. Bu sezon ligde 3 kez deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılılar; sırasıyla Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, Trabzonspor'a 4-0, Akhisarspor'a da 3-0 mağlup oldu.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada attığı 15 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Derdiyok attığı 3 golle takım içindeki en golcü futbolcu olarak dikkat çekiyor. Aslan'ın diğer gollerini Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1), Sinan Gümüş (1) ve Maicon (1) kaydetti. Ayrıca ligin ilk haftasında Ankaragücü'nde Bakary Kone de kendi kalesine atmıştı.

15 golün 3'ü deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de attığı 15 golün sadece 3'ünü deplasmanda atma başarısı gösterdi. Bunların hepsini ilk haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden sarı-kırmızılılarda golleri Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Bakary Kone (kendi kalesine) attı.

Belhanda'nın cezası bitti, Mariano sınırda

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda 3 müsabakadan men cezası almıştı. Kasımpaşa, Akhisarspor ve BB Erzurumspor mücadelelerinde cezasını çeken Belhanda, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada olacak. Ayrıca sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Düdük Cüneyt Çakır'da

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Serkan Tokat ise müsabakada 4. hakem olarak görev yapacak. Cüneyt Çakır'ın yönettiği 46 maçta; 23 galibiyet, 11 beraberlik alıp, 12 kez de sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 118 defa sarı kart, 9 defa ise kırmızı kart gördü.

Oğuzhan Ort