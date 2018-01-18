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Antalyaspor Kayserispor A Spor canlı izle, Antalya Kayseri maç kaç kaç ?

Antalyaspor Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ile karşınızdayız. Bu akşam saat 18.00'de başlayacak olan karşılaşma ile ilgili canlı yayın izleme bilgilerini bu haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte mücadele öncesi detaylar...

Antalyaspor Kayserispor A Spor canlı izle, Antalya Kayseri maç kaç kaç ?

18 Ocak 2018 16:45

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Antalyaspor ile Kayserispor bu akşam karşı karşıya geliyor. İlk maçı 3-1 kazanan Kayserispor Antalya deplasmanında bu avantajını devam ettirmek istiyor. Antalyaspor ise Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçtan galibiyetle ayrılarak kupada bir üst tura yükselmek istiyor.Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmanın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

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Antalyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 18:00'de başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmayı başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı olarak izleme imkanına sahip olacaksınız.

Hamzaoğlu: "Kayserispor maçını zor ama kazanmak imkansız değil"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları Kayserispor’la ilgili olarak, “Zor da olsa imkansız olmayan bir maça çıkacağız, gereken skoru alıp, kupada yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor’a 3-1 kaybeden Antalyaspor yarın sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Avrupa kupalarına gitmenin en kolay yollarından birinin kupa olduğunun altını çizen Hamzaoğlu, ilk maçın skorunun ardından yarınki maçın çok daha zor geçeceğini kaydetti.

Antalya Stadyumu’nda ilk resmi maçına çıkacağını dile getiren Hamzaoğlu, “Oyuncularımız bizim onlara gösterdiklerimizi sahada uygulamaya çalışacak. Kupada ilerlemek istiyoruz. Ama önceliğimiz Kayserispor maçında oyuncularımız istediklerimizin ne kadarını yapabiliyor, bunu görmek istiyoruz. Nerelerde eksiğiz. Zor da olsa imkansız olmayan bir maça çıkacağız. İnşallah gereken skoru alıp, kazanıp kupada yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

 

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